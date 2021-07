“Asp ritiene sia necessaria zona rossa”, Greco: “Mascherine anche all’aperto e vaccini”

Greco si dice favorevole alla linea del presidente della Regione Nello Musumeci, convinto che si debba variare il metodo di definizione dei colori per le aree colpite da contagio Covid. “Purtroppo, però, mi è stato riferito che finchè non cambierà la norma nazionale, a quella ci si deve attenere. Per quanto mi riguarda – aggiunge – nel garantire il massimo dei controlli, sento la necessità, ancora una volta, di chiedere ai miei concittadini di fare un passo indietro e di ricominciare ad usare la mascherina ovunque, anche all’aperto, dove attualmente non è obbligatorio. Non è ancora, purtroppo, il momento del liberi tutti e degli abbracci. Questo è il momento di vaccinarsi, se ancora non lo si è fatto, e di adottare comportamenti improntati alla prudenza. Continuerò a seguire l’evolversi della vicenda e ad informarvi, ma, anche se è difficile, perchè l’estate è sinonimo di libertà e divertimento, dimostriamoci comunità ed evitiamo tutte le occasioni in cui potrebbero crearsi assembramenti. Per fortuna, al momento i ricoverati sono pochi, e nessuno si trova in terapia intensiva, merito anche della campagna vaccinale. Corriamo tutti insieme ai ripari prima che sia troppo tardi e altri concittadini possano rimetterci la vita, il bene più prezioso”.