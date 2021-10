Assalto alla Cgil, Giudice: “Forza Nuova va sciolta, la violenza fa schifo”

Trappeto. “Sciogliere Forza Nuova”. Il sindacalista Ignazio Giudice, in rappresentanza della segreteria regionale della Cgil, l’ha detto, ieri, davanti al municipio di Trappeto, nel palermitano. Il piccolo Comune è stato scelto, non a caso, dalla Cgil e da una serie di associazioni, gruppi e testate giornalistiche, perché da tempo è attiva una sede del partito neo-fascista e spesso anche i vertici nazionali forzanuovisti vi hanno fatto tappa. Sono gli stessi esponenti, accusati di aver ordinato l’assalto alla sede nazionale della Cgil, nel corso della manifestazione no pass di Roma. L’iniziativa pubblica è stata convocata, nel ricordo del sociologo Danilo Dolci, in vita convinto fautore della non violenza. “Assaltare le sedi sindacali – ha spiegato Giudice – è un segnale, preoccupante, di un forte arretramento sociale e culturale. Sia chiaro, la violenza fa schifo”. Per l’esponente della Cgil siciliana, “servono libertà e idee allo stato puro”. La Cgil regionale si è mobilitata, dopo quanto accaduto a Roma, e lo stesso Giudice, insieme ad una delegazione del sindacato, anche locale, ha attivamente partecipato alla manifestazione della scorsa settimana, in risposta alla violenza neo-fascista.