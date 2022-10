Asse servizi ex Asi, al tavolo manca Regione: tangenziale confermata infrastruttura strategica

Gela. Grande assente al tavolo tecnico, questa mattina a Palazzo di Città, è stata la Regione. Sull’asse attrezzato dell’ex Asi, opera che si collega all’iter della nuova tangenziale, gli uffici palermitani non hanno dato alcun riscontro, nonostante la convocazione del sindaco Lucio Greco. C’erano invece i rappresentanti di Irsap, il senatore Pietro Lorefice (che sta seguendo costantemente questa procedura) e il commissario per la tangenziale Raffaele Celia. Senza funzionari regionali, è stato necessario riaggiornare il tavolo, con Palazzo di Città che intanto chiederà ad Irsap la trasmissione di tutta la documentazione. “Certamente, è grave che la Regione diserti una riunione così importante per l’asse dei servizi, che è un collegamento decisivo per la zona industriale, nell’ottica della nuova tangenziale”, dice il senatore Lorefice. E’ stata comunque l’occasione per fare il punto sulla tangenziale. L’opera, con l’aggiornamento dei prezzi, ha un valore complessivo di circa quattrocento milioni di euro e dal governo si attende l’individuazione di almeno 79 milioni di euro, a copertura dell’aumento dei costi. Il commissario Celia ha comunque rassicurato. Non c’è più il vincolo della gara entro dicembre, visto che è prevista una proroga almeno fino a giugno del prossimo anno. Si ipotizza che i prossimi due o tre mesi potrebbero essere quelli utili per la pubblicazione del bando. “L’opera è inserita tra le infrastrutture nazionali strategiche – aggiunge Lorefice – questo consente di salvaguardare i fondi anche se non bisogna mai abbassare la guardia. Fu un obiettivo che raggiungemmo con il primo governo Conte e si è rivelato importante per garantire i finanziamenti”. Alla tangenziale guardano con molte aspettative anche i sindacati.