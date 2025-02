Asse stradale ex Asi, amministrazione pronta a dire sì al passaggio ad Anas: riunione in Regione

Gela. L’asse viario ex Asi da trasferire all’Anas, anche per importanti interventi strutturali e per delineare il progetto di collegamento con la nuova tangenziale. Il tema è stato nuovamente affrontato nel corso di un incontro, a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale alle infrastrutture. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Filippo Franzone, oggi in trasferta istituzionale negli uffici palermitani, hanno ribadito che il Comune è pronto a cedere un asse viario sul quale difficilmente potrà apportare migliorie, data l’assenza di risorse significative. “Abbiamo definito tutti i punti che dovranno condurci a trasferire l’infrastruttura all’Anas – sottolinea Di Stefano – proprio Anas ha tutte le possibilità di procedere con l’adeguamento e con i lavori, attraverso risorse finanziarie proprie. In questo modo, dalla nuova tangenziale si potrebbe accedere all’asse viario per poi immettersi lungo la direttrice che porta nel ragusano e c’è inoltre lo sbocco verso il mare”.