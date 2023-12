Asse stradale ex Asi, “dopo un anno solo ritardi”: Farruggia, “scarso interesse da sindaco e Regione”

Gela. Cosa ne sarà dell’asse attrezzato ex Asi? Nell’ottica della nuova tangenziale potrebbe fare da raccordo con l’area della statale 115 e costituire uno sbocco essenziale per le imprese insediate nella zona Irsap. Oggi, però, è abbandonato “ma anche molto pericoloso”, ha detto in consiglio comunale l’esponente del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia. Ha presentato un’interrogazione sul tema. L’ultimo tavolo con le parti interessate risale allo scorso anno. “Era stato preso l’impregno di una ricognizione di tutti gli atti ma ancora oggi non è stata fatta – ha spiegato Farruggia – il sindaco e la Regione non sembrano per nulla interessati. La prossima settimana ci sarà un altro tavolo di confronto, dopo un anno, ma solo per iniziativa del senatore Pietro Lorefice che già lo scorso anno chiese di sbloccare tutte le necessarie procedure. Parliamo di un asse stradale che è stato teatro di gravi incidenti, anche mortali. Troppo spesso è usato per smaltire rifiuti o per gare di velocità clandestine”.