Assegnate le cariche direttive al nuovo speciality club del Lions

Gela. Consegnata la charter al nuovo club Lions Gela, Ambiente Territorio ed Cultura. Il nuovo club Lions, di cui il Presidente è Antonio Benfatti, è il primo speciality club nato in Sicilia. E’ costituito da 29 soci, tutti fortemente radicati nel territorio di Gela e motivati nel promuovere le peculiarità culturali ed ambientali della nostra terra. Imprenditori, architetti, commercianti, medici, avvocati, pensionati, studenti, artisti e insegnanti in sinergia per dare un contributo in termini di idee e progetti, anche sul piano sociale, alla città.