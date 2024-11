Assemblea Anci, gli Amministratori siciliani incontrano Manfredi “Buon lavoro”

TORINO (ITALPRESS) – “Auguri di buon lavoro al nuovo presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, il quale, ne siamo sicuri, saprà garantire e promuovere l’unità interna e l’autonomia dell’Associazione”. Questo il commento di Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale di ANCI Sicilia, che proprio questa mattina, prima dell’inizio dei lavori della 41esima Assemblea congressuale dell’ANCI, hanno incontrato il neo presidente. “Manfredi, che conosce bene i problemi che affliggono i comuni – ha sottolineato Amenta -, darà il giusto contributo alla ripartenza delle attività economiche e un adeguato impulso alla vita sociale e culturale delle nostre città con una particolare attenzione al Mezzogiorno d’Italia”L’incontro con gli amministratori siciliani si è svolto al Lingotto di Torino, in occasione della 41esima Assemblea nazionale dell’ANCI. I sindaci dell’Isola hanno ribadito quanto già espresso nel corso dell’Assemblea regionale svoltasi lo scorso 10 ottobre, precisando che “negli ultimi 5 anni i temi di interesse degli enti locali siciliani non sono stati adeguatamente affrontati in ambito nazionale e molte criticità si sono ulteriormente aggravate”.Il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta, ha fatto riferimento alla mozione approvata dai sindaci in cui si chiede esplicitamente di considerare le specificità degli enti locali della Sicilia e porre adeguate iniziative di confronto con il Governo nazionale.“Da troppi anni – ha spiegato Amenta – i comuni dell’Isola vivono, in diversi ambiti, condizioni di grave difficoltà sul piano della capacità amministrativa e dell’efficienza dei servizi, difficoltà spesso collegate all’assenza di un adeguato raccordo tra normativa nazionale e regionale”.Alla riunione ha preso parte anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, poi eletto all’unanimità presidente dell’ANCI. Manfredi ha assicurato che presterà un’adeguata attenzione ai temi evidenziati dagli amministratori locali della Sicilia.– foto ufficio stampa Anci Sicilia –(ITALPRESS).