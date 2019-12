ASSEMBLEA BANCA IFIS APPROVA LE MODIFICHE ALLO STATUTO

MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) – L’assemblea degli azionisti di Banca Ifis ha approvato la modifica degli articoli 8, 10, 12, 13 e 20 dello Statuto sociale e l’introduzione degli articoli 10-bis e 12 bis. Le modifiche statutarie riguardano: la disciplina della presidenza dell’assemblea degli azionisti e del ruolo del segretario dei lavori assembleari; il rapporto tra componente fissa e componente variabile della remunerazione del personale; l’introduzione della figura del presidente onorario della Banca; la funzione di segretario del Cda e la competenza alla sua designazione; l’espressa previsione dei comitati endoconsiliari; l’introduzione del cosiddetto casting vote e la disciplina dei poteri di rappresentanza in caso di assenza o impedimento del presidente del Cda; l’aggiornamento delle politiche di remunerazione del Gruppo Banca IFIS per il 2019 per favorirne la competitività nel mercato, trattenendo e attraendo manager di talento ed elevato spessore in grado di realizzare il conseguimento dei risultati di business e del piano strategico della Banca.

