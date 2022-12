Assemblea dem, Di Cristina conferma dimissioni: Siragusa, “folle coalizione senza Pd”

Gela. Le dimissioni del segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina saranno formalizzate entro il prossimo 15 gennaio. Questa mattina, all’assemblea convocata dal presidente Annalisa Petitto, c’era anche lui, insieme al segretario cittadino Guido Siragusa. Negli ultimi giorni, non sono mancati i qui pro quo politici, in casa democratica, a partire da un’assemblea che si sarebbe dovuta tenere in città ma che alla fine ha trovato ospitalità al circolo “Faletra”, a Caltanissetta. I dem hanno l’esigenza di fare il punto della situazione dopo che le regionali dello scorso settembre gli hanno sbarrato la strada verso l’Ars. Di Cristina è dimissionario e anche questa mattina l’ha confermato. Non è stato possibile mettere ai voti possibili determinazioni, anche perché non c’era il numero legale. Le dimissioni verranno calendarizzate non appena verranno trasmesse. Di Cristina aveva già spiegato di aver comunicato tutto sia ai vertici regionali del partito sia a quelli nazionali. Oggi, c’è stata la possibilità di un primo confronto interno, che verrà comunque bissato a breve. “Il Pd è un partito e agisce come tale – dice Siragusa – gli esponenti possono anche cambiare ma il partito rimane. Di Cristina ha confermato le sue dimissioni. Chi pensa che il nostro sia un partito personale sbaglia di grosso”.