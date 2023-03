Assemblea nazionale Pd: Donegani, Di Cristina e Caizza a Roma, “fase progressista e di sinistra”

Non intendono fare da comprimari in un percorso politico che vorrebbero instradare verso una ripresa del dialogo con i grillini del Movimento cinquestelle e ponendo le basi di interazioni più nette con forze civiche come “Una Buona Idea”. Siragusa non ha nascosto un progetto, per ora solo potenziale in vista delle amministrative, per un’alleanza che dai pentastellati giunga fino ad Italia Viva e a civici. Donegani, intanto, sarà impegnato nel pomeriggio in un tavolo con rappresentanti nazionali di laboratori e associazioni, sempre in un contesto di vicinanza al Pd. “Complimenti e in bocca al lupo al nuovo segretario”, conclude. Gli equilibri interni ai dem locali sono in fase di assestamento. La segreteria cittadina è per un impegno che sia esclusivamente nel partito: esperienze esterne come i laboratori o le associazioni non sembrano entusiasmare molto. Caizza è sicuramente un esponente molto vicina all’area Donegani e diversi dem si sono sorpresi di vederla nella lista pro-Schlein (senza invece esponenti che hanno messo su il comitato locale). Di Cristina, a sua volta, ha già annunciato che nel partito continuerà a lavorare, anche attraverso “Rigenerazione democratica”, associazione che terrà a battesimo entro maggio. Nessuno parla ufficialmente di correnti ma la segreteria cittadina dovrà fare opera di forte mediazione per evitare che i dem, già in flessione rispetto ai risultati del passato, anche per le prossime amministrative arrivino depotenziati da tatticismi fin troppo esasperati.