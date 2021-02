“Assembramenti davanti alle scuole”, commissione: “Servono responsabilità e controlli”

Gela. “Non bisogna abbassare la guardia” e i consiglieri comunali Rosario Trainito, Sandra Bennici e Gaetano Orlando si rivolgono ai dirigenti scolastici e ai tanti genitori che hanno ripreso ad accompagnare i figli negli istituti, dopo la riapertura in presenza. I tre consiglieri, che fanno parte della commissione sanità, spiegano che quanto si è già visto davanti alla “Enrico Solito” e alla “Romagnoli”, con troppi assembramenti e distanziamento quasi del tutto assente, non può passare. “Il problema non è in classe, gli assembramenti sono all’uscita. È evidente l’indisciplina che coinvolge tutti, chi più chi meno, e non c’è comportamento responsabile dei genitori che tenga, almeno fino a quando i propri figli non entrano a scuola o non compaiono fuori dal cancello. Perché è proprio quando intravedono le sagome dei figli che si avvicinano per istinto, danno un abbraccio, un buffetto sulla testa, quasi automaticamente tolgono lo zaino dalle spalle o prendono il trolley in mano – dicono – piccoli gesti di protezione che però sfidano le nuove regole di prudenza. Poi, si cerca sempre di andar via il prima possibile, ma si incappa nell’altra variabile impazzita, che storicamente resta sempre, il traffico. I figli vengono accompagnati a scuola, in macchina o in motorino”. I consiglieri richiamano quanto accaduto nelle due scuole. “Parliamo della scuola media “Ettore Romagnoli” e dell’elementare “Enrico Solito”. Nei due istituti che abbiamo considerato – aggiungono – non si è vista l’ombra di un vigile urbano. Bisogna avere buon senso. Chiediamo ai dirigenti scolastici di distanziare gli ingressi e le uscite degli studenti in modo da evitare gli assembramenti”.