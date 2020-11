Assembramenti e restrizioni anti-Covid violate, Pellegrino: “Mancano i controlli”

Gela. Gli assembramenti di ieri, nelle zone della città dove è maggiore la concentrazione di chi cerca lo svago o vuole anche solo passeggiare, hanno fatto molto discutere. Le restrizioni anti-Covid sono piuttosto precise, a partire dal distanziamento sociale e dall’obbligo della mascherina. Ieri, invece, in zone come il lungomare Federico II di Svevia si è visto tutt’altro. “Spiace dirlo – spiega il consigliere comunale Gabriele Pellegrino – tanti concittadini non comprendono la gravità della situazione. Solo sabato sera, dopo i tamponi rapidi, sono emersi quarantacinque positivi. Cos’altro dobbiamo vedere? Dobbiamo piangere altri morti? Non è possibile assistere a quello che si è verificato ieri sul lungomare, ma anche a Macchitella e nel centro storico. Gli assembramenti sono vietati, anche gli esercenti dovrebbero far rispettare le regole all’interno delle loro attività. Non ci si può lamentare per le chiusure imposte dal governo e poi non rispettare regole basilari per tentare di superare l’emergenza”.