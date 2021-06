Assenteismo in ospedale, ordinanze annullate: cessazione misure per tre dipendenti

Gela. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta hanno annullato le ordinanze emesse nei confronti di tre amministrativi, in servizio negli uffici dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Sono accusati di assenteismo, nell’ambito dell’inchiesta “Exit”, condotta dagli agenti di polizia del commissariato. Provvedimenti, quelli emessi dai giudici nisseni, che fanno cadere anche la sospensione dal servizio per un anno, che è stata imposta ai tre. I giudici del riesame, poche settimane fa, avevano emesso pronunce dello stesso tipo per altri quattro indagati, sottoposti però al solo obbligo di firma. In totale, tra amministrativi e medici, sono diciotto gli indagati. I difensori dei tre amministrativi, che ieri hanno esposto le ragioni dei rispettivi ricorsi, hanno sottolineato l’assenza di elementi per giustificare la misura, ritenuta comunque non congrua rispetto alle contestazioni. Gli indagati respingono le accuse.