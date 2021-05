Assenteismo nelle strutture Asp, possibili nuovi accertamenti: notifiche ad operatori

Gela. Potrebbero esserci nuovi sviluppi nelle indagini su presunti casi di assenteismo nelle strutture Asp, in città. Ci sarebbero ulteriori verifiche in corso da parte degli investigatori. Altri operatori, in servizio anche in ospedale, avrebbero ricevuto la notifica di provvedimenti, notificati dalle forze dell’ordine. Due settimane fa, con l’inchiesta “Exit”, sono state disposte misure di sospensione dal servizio per tre dipendenti Asp. Altri quattro operatori, soprattutto amministrativi, sono sottoposti all’obbligo di firma, in un’indagine che tocca diciotto coinvolti. Sono stati sentiti dal gip del tribunale.