“Assenza? Nessuna ragione politica”, Grisanti: “Ora verifica…consiglio non va trattato in quel modo”

Gela. “Ci sono situazioni da verificare, insieme”. Quanto accaduto in aula consiliare, con la maggioranza ridotta ai minimi termini e un sindaco decisamente contrariato dalla condotta dei suoi, ha lacerato le sicurezze dei pro-Greco. La verifica, adesso, viene chiesta anche dal consigliere Pierpaolo Grisanti, tra quelli più vicini al primo cittadino ed esponente di “Un’Altra Gela”, la lista dell’avvocato “civico”. “La mia assenza in aula? Nessuna ragione politica – dice – ero fuori sede per impegni lavorativi. Non ci sono altre ragioni. In ogni caso, il consiglio comunale non può essere trattato i quel modo. Non ci sono consiglieri che supinamente votano qualsiasi tipo di atto. Mi pare che durante la seduta, ogni consigliere, con garbo, abbia chiesto spiegazioni su un atto, che nessuno era stato messo nelle condizioni di studiare con attenzione. La seduta era stata convocata solo ventiquattro ore prima. La penso come gli altri colleghi e come il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammmito”.