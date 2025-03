Assessorato regionale rinnova l’accreditamento alla Rsa Caposoprano, “per trentotto posti”

E’ stato effettuato un sopralluogo all’interno della Rsa per stilare una valutazione precisa. L’assessorato precisa, nell’atto, che “L’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, nonché al controllo e alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate ed alla acquisizione delle certificazioni necessarie al mantenimento dell’autorizzazione da parte della struttura”. Intorno alla Rsa “Caposoprano”, nel tempo, si sono sviluppate inchieste giudiziarie, partite da presunte irregolarità per le procedure di sanatoria e per quelle che portarono all’accredittamento. Lo scorso anno, ci furono assoluzioni per gli allora vertici e per dirigenti e funzionari degli enti competenti mentre altre contestazioni andarono incontro alla prescrizione.