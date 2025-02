Assessori e dirigenti allo stesso tavolo, bilancio decisivo: sindaco spinge sulle priorità

Il bilancio aprirebbe porte non secondarie, per nuove assunzioni e per un percorso di riduzione delle tasse, condiviso dalla maggioranza che sta con il primo cittadino. Durante le valutazioni condotte questa mattina, tra gli altri punti, c’è stato un approfondimento sul trasporto pubblico locale. Ast si appresta a lasciare il servizio e gli uffici comunali, coordinati dall’assessore Morgana, da tempo sono al lavoro per un primo affidamento a una nuova azienda, comunque provvisorio in attesa di un bando per un servizio pluriennale, che però richiederà una procedura di gara a carattere europeo.