Assestamento bilancio fermo, revisori non danno parere: Sammito, “allora si dimettano”

Gela. “Se non sono in grado di rispettare i tempi concessi, si dimettano”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito lascia da parte la “pacatezza” politica del suo ruolo e contesta pubblicamente i ritardi sulla proposta di assestamento di bilancio, che entro fine mese deve essere approvata dall’assise civica. Sammito spiega, senza troppi filtri istituzionali, che il collegio dei revisori dei conti non starebbe operando per come dovrebbe. “Ad oggi, la proposta per l’assestamento di bilancio che deve essere approvata entro la fine del mese non è arrivata sul tavolo della presidenza – dice ancora – da giorni è ferma sul tavolo dei revisori dei conti. Non hanno ancora dato il parere, bloccando di fatto i lavori del consiglio comunale e costringendomi a convocare d’urgenza la riunione dei capigruppo e il consiglio comunale. Senza considerare che la commissione bilancio deve esprimere parere in pochi giorni”.