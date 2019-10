Nassi trascina il Gela al terzo successo di fila: gol e assist

Gela. Che sia Serie B che Seconda categoria la confidenza con il gol non cambia. Maurizio Nassi torna al gol e trascina il Gela al terzo successo consecutivo (uno annullato d’ufficio). Il bomber di Taormina si carica sulle spalle l’attacco biancazzurro vista l’assenza di Mezzasalma. A Marianopoli, su un fondo campo che definire sabbioso è un complimento, Nassi manda in gol dopo quattro minuti Costarelli (terzo gol stagionale, il quarto con l’Eraclea verrà annullato). Sembra una gara in discesa ma la squadra di casa trova il pari con Viscuso in evidente fuori gioco ma senza assistenti di linea in queste categoria nessuno può contestare.

Ci pensa allora Nassi a segnare il gol partita con un tiro all’incrocio dei pali che ricorda altro calcio, altri campionati. Non avrebbe voluto giocare, ma sia lui che Fausciana hanno compreso che in certi campi, anche in Seconda categoria, la loro esperienza serve eccome.