Associazioni in spiaggia per ripulirla, Generazione Gela: “Difendiamo un bene collettivo”

Gela. L’ondata di maltempo delle ultime settimane non ha permesso alcun tipo di afflusso nel litorale locale che però adesso si apre al periodo estivo. Le spiagge, come ogni anno, necessitano di un’azione di pulizia costante. La situazione finanziaria del municpio non garantisce troppe sicurezze, in una fase di transizione del servizio rifiuti, ora destinato all’in house. Gli esponenti di “Generazione Gela” hanno deciso di rimboccarsi le maniche e per sabato 27 maggio, dalle 15:30, hanno organizzato una pulizia di un tratto del litorale, con appuntamento al playground del lungomare. “Con l’arrivo imminente della bella stagione il litorale gelese tornerà protagonista, come ogni anno, della movida cittadina e della affluenza di migliaia di bagnanti ogni giorno. Ciononostante, le nostre spiagge versano in uno stato di totale incuria, dovuta principalmente al gran quantitativo di rifiuti abbandonati. Su tutti, plastica, vetro e metalli risultano i più presenti e inquinanti, anche a causa della loro lunghissima permanenza in natura se non correttamente conferiti e smaltiti”, spiegano. Si arriverà almeno fino alla zona di Macchitella.