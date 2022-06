Assostampa e Gus contro Caltagirone: “Bando per comunicatori per creare precari”

«I vertici aziendali non tengono nemmeno in alcun conto la recente audizione dell’Assostampa in commissione Sanità dell’Ars, dove l’assessore regionale alla Salute definì ‘opportuna’ la richiesta di bandire i posti in organico di giornalista pubblico in tutti gli uffici stampa delle aziende sanitarie. Finita la fase dell’emergenza covid – concludono i rappresentanti sindacali – non si consentirà più che soggetti non abilitati dalla legge inviino comunicati, note o informazioni alla stampa, anche interessando procure e Corte dei conti». (Adnkronos)