Assunzioni con agenzie interinali in Tekra, Ugl: “Scelta grave serve incontro urgente”

Queste assunzioni, delle quali il sindacato è venuto a conoscenza solo nelle ultime ore, rischiano però di incidere sulle relazioni sindacali e sull’effettiva attuazione dell’intesa, in attesa che si faccia chiarezza sul futuro del servizio in città. La gara “ponte” ad oggi non è mai assegnata ed è emersa l’ipotesi di un affidamento in house alla “Impianti Srr”.