Assunzioni Impianti Srr, oltre duemila domande presentate per partecipare alla selezione

Gela. Sono più di duemila, esattamente 2.261, le domande presentate per accedere alla procedura di selezione relativa a settantasette assunzioni nell’organico di Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo e il servizio rifiuti nei Comuni dell’ambito. Una procedura indetta dalla Srr4 e dalla stessa controllata Impianti Srr. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature, sulla base dell’avviso pubblicato negli scorsi mesi, è scaduto ieri. Saranno costituite commissioni che si occuperanno del vaglio delle domande e della valutazione di curricula e profili professionali. Il personale, in gran parte, sarà destinato al sistema Tmb.