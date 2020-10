Assunzioni indotto, sindacati e aziende molto distanti: “Rispettare accordi”

“Abbiamo rispetto del contenuto del protocollo e dato che ad oggi non esiste altro quello è l’unico strumento di lavoro condiviso con le controparti e come tale va rispettato e non sottovalutato perché in un mondo che cambia e noi ne siamo consapevoli, due cose non possono cambiare, la coerenza e il rispetto – dicono i confederali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania e i metalmeccanici Orazio Gauci, Alessio Pistritto e Nicola Calabrese – coerenza è il valore essenziale per l’esercizio di alcuni ruoli di vertice della rappresentanza del mondo del lavoro. Il rispetto è addirittura la condizione preliminare per rendere efficace un incontro istituzionale. Questo lo diamo a tutti e vorremo riceverlo da tutti. L’incontro di oggi è rimasto aperto, dato che nulla si è concluso a partire dal futuro dei lavoratori ex Eurotec e delle altre vertenze in essere. Nei prossimi giorni, ci saranno incontri nelle sedi istituzionalmente deputate. E’ chiaro che gli strumenti di rivendicazione sono sempre attivi”. Sul prossimi futuro dei lavori in raffineria, sempre in settimana, si è tenuto un confronto tra le organizzazioni sindacali di settore di Filctem, Femca, Uiltec e Ugl e i vertici del cane a sei zampe. Nel caso dell’indotto, però, viene ribadita la necessità che si utilizzino parametri chiari per le assunzioni, rispettando gli accordi già sanciti. Tra sindacati e aziende rimangono distanze notevoli.