Assunzioni servizio rifiuti, accordo tra sindacati, Srr e Impianti: “Per Gela apposito tavolo”

Gela. L’intesa c’è e l’incontro da poco conclusosi in municipio, a Mazzarino, ha fornito elementi in più per finalizzare la clausola sociale e assumere in via diretta i lavoratori del servizio rifiuti in house. Alla convocazione del presidente della Srr4 Vincenzo Marino e del manager della partecipata Impianti Srr Giovanna Picone, hanno risposto le sigle sindacali del settore, ad eccezione di Usb e Fit-Cisl, le cui rappresentanze intendono avere anzitutto un riscontro istituzionale attraverso la prefettura. Nel corso del tavolo, è stata vagliata la proposta, già accolta dall’assemblea dei sindaci, di procedere con le assunzioni a tempo indeterminato per tutti gli operai già impiegati nei Comuni dell’ambito. Non si passerà dai concorsi, come indicato all’inizio. Attualmente, gli operai sono impiergati con contratti a tempo. La clausola sociale varrà inoltre per gli operatori della piattaforma di Timpazzo e su proposta del segretario confederale Ugl Andrea Alario “senza applicare la media dei sei mesi precedenti” per assumere gli operatori del Tmb. La disciplina è stata vagliata sempre nel rispetto della normativa Anac. Le rappresentanze di Usb e Fit-Cisl, negli scorsi giorni, avevano sollevato diverse perplessità anche rispetto alle procedure che toccano i lavoratori, in questa fase somministrati da società interinali. Per tutte le altre posizioni da coprire si procederà invece con l’iter dei concorsi, che era già stato avviato. Se dovessero emergere pregiudizi “giuridici” tali da impedire le assunzioni di operatori “sarà cura di Impianti Srr avviare procedure, presso le autorità competenti, per progetti di inserimento lavorativo”. La linea dell’assorbimento diretto, avallata dal manager di Impianti Picone e dal presidente Srr Marino, ha trovato riscontro dalle organizzazioni sindacali che hanno preso parte al tavolo. Per i lavoratori della raccolta rifiuti attualmente impegnati in città e a Piazza Armerina verrà convocato “un apposito tavolo sindacale”. Fino ad ora non hanno mai lavorato per Impianti Srr. In città è ancora in atto la proroga a Tekra, anche se l’approvazione del Pef dovrebbe condurre a breve alla firma del contratto attuativo. Gela e Piazza Armerina sono i centri più grandi affidati ad Impianti Srr e che necessitano del numero maggiore di operai e mezzi.