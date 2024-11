Assunzioni servizio rifiuti, “si tenga in considerazione anche personale ex Tekra”

Gela. L’intesa per i criteri di selezione da adottare è stata raggiunta tra il management di Impianti Srr e le organizzazioni sindacali del settore. Si va verso la procedura pubblica di selezione di almeno cinquantaquattro unità da collocare nella piattaforma di Timpazzo. I sindacati, con in testa il referente Orsa Orazio Caiola, hanno insistito però affinché in prossime fasi di assunzione “venga tenuto in considerazione personale ex Tekra” non assorbito per il tramite della clausola sociale.