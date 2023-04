Assunzioni servizio rifiuti, Usb e Fit-Cisl: “Prima in prefettura, non saremo all’incontro”

Gela. Non ci saranno all’incontro convocato per mercoledì prossimo, in municipio a Mazzarino. Le segreterie di Usb e Fit-Cisl confermano che sulle assunzioni nel servizio rifiuti in house, attraverso la clausola sociale, va coinvolta anzitutto la prefettura. Lo ribadiscono i riferimenti territoriali delle sigle sindacali, Luca Faraci e Gabriele Nicolicchia. “Non ci saremo – dice lo stesso Faraci – perché un tema di questo tipo va trattato in una sede ufficiale e terza come la prefettura. Non serve andare avanti come quattro amici al bar”. Le due organizzazioni sindacali intendono approfondire precisi aspetti della normativa sulla clausola sociale.