Assunzioni servizio rifiuti, cambia uno dei componenti delle commissioni di valutazione

L’attività di verifica di tutte le domande sta per entrare nel vivo e Impianti Srr vuole procedere a tappe forzate per chiudere prima possibile. Il servizio in house è già partito in quasi tutti i Comuni dell’ambito, ad eccezione di Gela (se ne dovrebbe riparlare non prima di marzo) e Piazza Armerina (Comune ennese la cui amministrazione intende però lasciare la Srr4). “Quella della sostituzione è una scelta di buon senso”, aggiunge il manager Picone. Nelle linee guida, si prevede che ciascun componente delle commissioni “valuti con massimo scrupolo eventuali incompatibilità”, “ove ricevano pressioni o segnalazioni da chiunque hanno l’obbligo di segnalarle”, “dovranno evitare di incontrare privatamente i candidati”. Anche tutti gli aspiranti ad un’assunzione dovranno evitare “di incontrare” i componenti delle commissioni, ad eccezione del giorno fissato per le procedure di concorso. Quello del servizio rifiuti è un ambito da sempre molto delicato e l’intento principale è procedere nella selezione del personale senza inconvenienti.

Sul tema è stata diffusa una nota da Impianti Srr

In atto la Impianti s.r.l. ha semplicemente sostituito uno dei componenti delle Commissione relativa all’Avviso di Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di personale con mansioni di operatore ecologico ed equipollenti (3° livello del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio e 3° e 4° livello del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – Area Conduzione), ovvero, il Dott. Tomasi con la Dott.ssa Maria Concetta Giuliana, giusta determinazione n. 381 del 23/01/2023 per ripristinare la parità di genere richiesta dalla Legge. Per quanto riguarda la figura del Dott. Tomasi, La scrivente precisa che si stanno verificando eventuali ipotesi incompatibilità per cui la Commissione per l’Avviso di Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di personale con mansioni di operatore ecologico ed equipollenti (1° livello del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali – Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio) verrà insediata nei prossimi giorni.