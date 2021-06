Astensione penalisti, stop udienze per due giorni : “Valori Costituzione a rischio”

Gela. Domani e venerdì, gli avvocati penalisti del foro locale aderiscono alla proclamata astensione dalla trattazione delle udienze. “L’iniziativa è volta a lanciare un forte segnale in risposta ai fatti gravissimi verificatisi al tribunale di Verbania all’indomani della tragedia della funivia del Mottarone. Il caso, di enorme impatto mediatico, è sfociato nella riapertura di una ferita, avvertita forse oggi più che mai. Ebbene, il presidente del tribunale di Verbania ha stabilito di revocare il fascicolo assegnato al giudice Buonamici che aveva scarcerato i tre indagati in sede di convalida del fermo, operato dal pubblico ministero per la stessa vicenda giudiziaria. Fatti, questi, che ledono i principi costituzionali del giusto processo e della terzietà del giudice, difficilmente garantiti in assenza di una separazione delle carriere dei magistrati, del pubblico ministero e del giudice”.