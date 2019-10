ATALANTA TRAVOLTA A MANCHESTER, IL CITY VINCE 5-1

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’Atalanta crolla all’Etihad Stadium sotto i colpi del Manchester City trascinato da uno strepitoso Sterling: 5-1 il risultato in favore dei campioni d’Inghilterra che restano a punteggio pieno e tengono inchiodati a quota zero gli orobici nel gruppo C dopo tre giornate. I nerazzurri iniziano col piglio giusto, subiscono nella fase centrale, ma passano in vantaggio nel momento migliore degli avversari: al 28′ Malinovskyi concretizza il rigore procurato da Ilicic sullo sgambetto di Fernandinho e segna l’1-0. Il City reagisce e in quattro minuti ribalta il punteggio con la doppietta di Aguero, al 34′ sull’assist di Sterling e al 38′ sul penalty conquistato sempre dall’inglese, scappato in velocità a Masiello. Nella ripresa, poi, gli uomini di Guardiola dilagano con una tripletta di uno Sterling semplicemente devastante: tripletta tra il 58′ e il 68′ con la retroguardia orobica in bambola. Nel mezzo, al 66′, annullata una rete a Freuler per una posizione irregolare di Ilicic ad inizio azione: Nel finale espulso Foden, ma il risultato non cambia: il City vince per 5-1.

