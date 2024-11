Atelier ABC, protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Roma Capitale

ROMA (ITALPRESS) – La nuova edizione del progetto Atelier ABC (Arte, Bellezza e Cultura) prende forma con il protocollo d’intesa firmato oggi da Regione Lazio e Roma Capitale. Questo accordo mira ad avviare una fattiva collaborazione per l’attuazione e il coordinamento di azioni volte a incentivare la fruibilità del patrimonio archeologico, artistico, culturale e turistico della Capitale e del territorio, ottimizzando e integrando le risorse finanziarie dedicate, anche attraverso i fondi europei. E rientra in un progetto di più ampio respiro che punta al raggiungimento di questi obiettivi, tramite la realizzazione di sei atelier sparsi nel territorio laziale.Alla sottoscrizione del protocollo hanno preso parte Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, Claudia Pratelli, assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Miriam Cipriani, dirigente dell’Area Valorizzazione del patrimonio culturale e programmazione – Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile della Regione Lazio e Luca Fegatelli, direttore regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità, Servizio civile.”Con questo progetto varie attività culturali saranno utilizzate per ampliare e sostenere l’offerta di monumenti unici e attrattivi del nostro territorio, perchè la cultura è moltiplicatore della cultura stessa”, ha detto Baldassarre in merito ad Atelier ABC. Iniziativa indirizzata ai giovani, ai cittadini e ai turisti da un lato e allo sviluppo imprenditoriale dall’altro. Si tratta, dunque, di un coinvolgimento ad ampio spettro tra comuni, province e anche i privati, che parte con la firma insieme a Roma Capitale. “Questi progetti potranno rappresentare un volano di sviluppo per le piccole e medio imprese del Lazio. La Regione sui Fondi POR-FESR 2014-2020 aveva concesso aiuti alle piccole-medio imprese per lo sviluppo di progetti d’impresa innovativi e replicabili, basati su idee di business comprendenti elementi diversi che hanno preso forma in vari atelier ABC con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro”. “Adesso – aggiunge Baldassarre – c’è una nuova pagina che attende altri luoghi del Lazio. Gli atelier selezionati saranno protagonisti del progetto come luoghi sia fisici che virtuali” messi a disposizione temporaneamente per le imprese e per le attività. “Tutto a sostegno dell’economia della conoscenza. Nello sviluppo dell’arte e della cultura, si porta dietro anche un’implicazione economica. Il nuovo avviso che contiamo di pubblicare all’inizio del prossimo anno prevede sei ambiti territoriali”, la precedente edizione ne aveva chiamati in causa cinque. Prima Comune e Provincia di Roma erano uniti, questa volta parteciperanno separatamente. “Con una dotazione finanziaria di sette milioni invece dei sei precedenti. A oggi sono stati individuati come beneficiari i comuni di: Priverno, Castro Cielo e Villa Torlonia a Roma. E’ in corso la valutazione da parte della commissione delle candidature della Provincia di Roma, di Viterbo e di Rieti”, ha concluso l’assessore.La collaborazione specifica vuole ampliare e sostenere l’offerta culturale nel suo complesso, in particolare durante il Giubileo, con un’efficace pianificazione territoriale attraverso una promozione coordinata delle attrattive. Saranno diverse le attività di collaborazione in programma, come, ad esempio, la progettazione di marketing territoriale dei luoghi di interesse storico, artistico, paesaggistico del territorio regionale e cittadino a vantaggio di una più ampia offerta culturale. Un’azione che vedrà anche il coinvolgimento delle scuole di Roma Capitale e del Lazio per divulgare e valorizzare il patrimonio artistico-culturale, utilizzando diverse forme di comunicazione quali cinema, teatro, poesia, letteratura, musica e spettacolo dal vivo.”Sono contenta di rinnovare un accordo che ha consentito negli anni passati una collaborazione istituzionale tra Comune di Roma e Regione Lazio che ha messo in campo progetti di valore e attività di grande intensità. In particolare ci ha consentito nell’edizione precedente, attraverso i progetti scuola ABC, di coinvolgere oltre 6200 studentesse e studenti e 56 scuole in tutto il Lazio, con una quota consistente di ragazze e ragazzi delle scuole superiori di Roma”, ha detto Pratelli. Inteso come “un potentissimo alleato per combattere una battaglia che le istituzioni devono affrontare in prima linea contro la povertà educativa. I dati più recenti ci raccontano una situazione tutt’altro che pacificata e risolta, rispetto alle opportunità dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazzi di accedere alle opportunità culturali e formative. Una dimensione specifica che ci racconta della privazione per molti di accedere a quelle opportunità culturali e formative che consentono di mettersi alla prova, di scoprire i propri talenti e di sperimentarsi, quindi di entrare in contatto con le esperienze artistiche e culturali, ma anche di altra natura”.Saranno inoltre avviate attività di formazione di spettacolo e animazione, di promozione delle grandi produzioni cinematografiche internazionali, favorendo partnership e collaborazioni per eventi e iniziative culturali.”Individuiamo gli atelier come spazi fisici, delle strutture o dei beni storici, che possono essere utilizzati per sviluppare all’interno una serie di attività che costituiscono il sistema atelier stesso. Non sono solo luoghi fisici ma anche concettuali. Sono spazi destinati a tutti, utilizzati in modo temporaneo”, ha spiegato Fegatelli che ha illustrato i risultati della precedente esperienza di Atelier ABC che “ha portato alla realizzazione venti progetti”, nello specifico, diffusi sui seguenti territori: Civita di Bagnoreggio, Rieti, Cassino, Formia e Roma. Per l’attuale edizione ha aggiunto: “Abbiamo già attivato l’avviso per la selezione dei luoghi che non erano stati individuati antecedentemente. Dovremmo concludere l’attività entro questo mese. Dopo procederemo all’attivazione dell’avviso per la selezione delle piccole e medio imprese o associazioni che possono prendere parte a questo sistema”.-foto ufficio stampa Lazio Innova -(ITALPRESS).