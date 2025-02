Athletic Palermo-Gela: i residenti in provincia non potranno acquistare i biglietti

Gela. Giungono cattive notizie dai canali social dell’Athletic Palermo, che annunciano l’inizio della prevendita dei biglietti per la gara di domenica fra i nerorosa ed il Gela. Biglietti che, però, non potranno essere venduti ai residenti nella provincia di Caltanissetta. Motivo per cui sarà vietata la vendita dei titoli d’accesso all’impianto sportivo ai tifosi biancazzurri che risiedono a Gela e provincia, già pronti a gremire gli spalti dello stadio “Favazza” di Terrasini. I tifosi gelesi che risiedono per motivi di lavoro o studio in altre province potranno assistere alla partita. Una grande delusione per la tifoseria organizzata, pronta ad invadere pacifimente il Favazza di Terrasini. Decisione non comprensibile (assunta dalla Prefettura di Palermo) considerato che nella gara di andata erano presenti entrambe le tifoserie e tutto filò liscio.

Lo scontro ad alta quota vedrà in palio lo scettro del girone A. La prima classificata, ricordiamo, andrà in Serie D direttamente dalla porta principale. La vice capolista, invece, dovrà disputare una spietata serie di playoff per ottenere il passaggio nella quarta serie. L’Athletic, domenica, ha a disposizione due risultati su tre per consolidare il primato. Il Gela, per sorpassare i nerorosa e rendersi artefice del proprio destino, ha necessariamente bisogno dei tre punti. In caso di pareggio le cose, chiaramente, resterebbero così come sono. I palermitani rimarrebbero in cima alla classifica con i biancazzurri attardati di un punto. In tal caso, il Gela dovrebbe sperare in qualche passo falso dei nerorosa, che nel proprio cammino incroceranno squadre sulla carta più insidiose di quelle che affronteranno i ragazzi di mister Cacciola. Le più temibili sono sicuramente San Giorgio Piana e Don Carlo Misilmeri, che in classifica occupano rispettivamente il quarto e il quinto posto. Contro i rossoneri, per altro, gli atleti guidati da mister Raciti giocheranno fuori dalle mura amiche del “Favazza” di Terrasini, a tutti gli effetti fortino nerorosa. Oltre a queste due compagini l’Athletic, appena prima del Misilmeri, farà visita alla Parmonval nell’ostico campo in terra battuta di Mondello, violato finora solo dal Gela, che ha avuto enorme difficoltà nel portare i tre punti a casa per via delle precarie condizioni del terreno di gioco. Oltre alle tre compagini sopracitate, ai nerorosa toccherà affrontare Castellammare, Accademia Trapani e, soprattutto, Casteldaccia e Partinicaudace, squadre in cerca di punti fondamentali in chiave salvezza per evitare i playout. Il Gela, invece, ha sulla carta un calendario più abbordabile. Dopo l’Athletic, infatti, i biancazzurri affronteranno Folgore Castelvetrano, Supergiovane Castelbuono, Oratorio San Ciro e Giorgio, Città di San Vito, Unitas Sciacca, Partinicaudace e Marsala. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Le più pericolose sono, senza dubbio, le formazioni guidate da Angelo Galfano e Totò Brucculeri, entrambe superate all’andata per 2-0 ed entrambe da ospitare al “Vincenzo Presti”. Non sono da sottovalutare, però, neanche le altre sfide. Risiedendo nella zona rossa della classifica, infatti, molte di loro scenderanno in campo in cerca di punti cruciali per risalire la china ed uscire dai bassifondi della graduatoria.