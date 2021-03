Ati apre a controlli, Conti: “Verifiche su disservizi idrici a Gela e in altri Comuni”

Gela. “Nessuno sottovaluta la situazione di Gela e i disservizi che si registrano”. Il presidente dell’Assemblea territoriale idrica Massimiliano Conti lo spiega al termine di una lunga riunione del consiglio di amministrazione, alla quale ha preso parte anche il sindaco Lucio Greco, che è componente del cda. L’avvocato, nelle ultime settimane, ha più volte denunciato i troppi disservizi di Caltaqua, che ancora oggi, nonostante bollette sempre più pesanti, non assicura continuità e non garantisce efficienza nella distribuzione idrica. Il sindaco non ha mai nascosto di sostenere la linea dello scioglimento anticipato del contratto, per inadempimento. Le sue richieste sembrano comunque aver convinto il cda dell’Ati. Il presidente Conti conferma che verrà effettuato un monitoraggio su tutti i disservizi a Gela e negli altri Comuni dell’Ati. “Stileremo una relazione finale e la presenterò all’assemblea”, aggiunge Conti. Quindi, si faranno approfondimenti sul servizio fornito da Caltaqua e sugli obblighi contrattuali non rispettati. Il cda ha comunque confermato i progetti, coperti con fondi regionali. “Attendiamo solo i decreti finali”, dice ancora Conti che ha riunito i sindaci di Gela, Caltanissetta, Campofranco, Montendoro, Milena e Sommatino. “Subentreremo nel contratto – aggiunge il primo cittadino di Niscemi che presiede l’Ati – e poi valuteremo ogni altro aspetto del servizio. Abbiamo confermato quello che era stato deciso già ad ottobre dello scorso anno”.