Ati idrica, bando per il manager da ritirare? Conti: “Non mi risulta, l’ha approvato l’assemblea”

Gela. La governance dell’Assemblea territoriale idrica, che sovraintende l’intero sistema provinciale, da qualche settimana è diventata oggetto di forte contestazione. Per gruppi politici come i dem e i civici di “Una Buona Idea”, il bando per individuare il nuovo direttore generale va ritirato. Ci sarebbero troppe incongruenze rispetto alla normativa in materia e il timore è che possa essere “modellato” appositamente. “Io penso che abbiano preso un abbaglio – dice il presidente Ati Massimiliano Conti – ritirare il bando? Non ho ricevuto nessuna richiesta di questo tipo dai sindaci. Il bando non l’ho approvato io. E’ stato approvato dall’assemblea. Ad oggi, il responsabile unico del procedimento non mi ha segnalato alcuna anomalia”. Fin dai primi “vagiti” dell’Ati, l’incarico di manager è stato ricoperto dall’architetto Antonino Collura, che continua provvisoriamente ad occuparsene. L’Assemblea territoriale ha in essere diversi procedimenti per i finanziamenti, essenziali ai fini di uno sviluppo dell’impiantistica sull’intero territorio, a partire da ciò che accade in città dove il sevizio idrico non ha mai veramente assicurato la soglia della piena efficienza. “Non mi risultano problematiche dovute a questo bando – aggiunge Conti – tutti possono partecipare. Non è un concorso ma una selezione sulla base dell’articolo 110 del Tuel. Per intenderci, è la medesima procedura che di recente ha adottato anche il Comune di Gela. Comunque, sono sempre disponibile al confronto e le verifiche ci saranno”.