Ati idrico, sindaci scelgono Collura: sarà direttore generale

Gela. La scelta, pare perorata soprattutto dal sindaco Lucio Greco, alla fine ha messo d’accordo il consiglio di amministrazione della nuova Assemblea territoriale idrica, che ha preso il testimone dall’Ato Cl6 in liquidazione. Il nuovo direttore generale designato è il dirigente comunale Antonino Collura. Già alla guida dell’Autorità urbana, che sta coordinando l’intero sistema dei finanziamenti di “Agenda Urbana”, e da poco designato ai lavori pubblici, il dirigente conferma di avere notevole seguito professionale e politico, fino ad ottenere l’avallo non solo dell’avvocato Greco ma anche dei sindaci dell’Ati. La scelta è stata condivisa dal presidente dell’Ati Massimiliano Conti, che collaborerà assiduamente con Collura. Al direttore generale spetteranno compiti di “rappresentanza organizzativa e gestionale”, una sorta di manager dell’Ati. Erano almeno cinque i funzionari del Comune in lizza per l’incarico. Al confronto, oltre a Greco e Conti, hanno partecipato i sindaci di Caltanissetta, Sommatino e Marianopoli. Ora, la designazione di Collura dovrà essere ratificata dall’assemblea dell’Ati, prima di essere effettiva.