Ati non ha acquisito impianti ex Asi, Regione: “Un commissario per chiudere procedura”

Finiranno all’Ati e dovranno essere condotti dai tecnici di Caltaqua. Il provvedimento di commissariamento è stato firmato. L’ultima nota di sollecito, partita dalla Regione, risale allo scorso maggio, ma pare che non ci siano stati i necessari riscontri da parte dell’Ati. Il commissario ad acta è stato nominato non solo per procedere al passaggio degli impianti dell’area ex Asi di contrada Brucazzi, ma anche per completare la stessa procedura per le aree industriali di Caltanissetta e San Cataldo.