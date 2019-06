Atleti CONI festeggiano la XVI giornata nazionale dello sport

Gela. “per gioco per sport” è questo il motto che lega tutti gli atleti tesserati CONI che in tutta la nazione oggi hanno dato vita alla grande festa dello sport dei centri CONI, che ormai dal 2003 si svolge ogni anno in tutto il territorio. Una grande festa all’insegna della pratica dello sport e della promozione di tutte le discipline sportive. Una festa nazionale che si svolge sotto la direzione del CONI, in coordinamento con le associazioni e gli organismi sportivi operanti nel territorio. Una festa che, anche in città, ha visto insieme un centinaio di giovanissimi atleti della University Karate e della gymnastics club, gli unici due centri CONI presenti in città. Sotto l’occhio vigile degli istruttori e dei maestri Giuseppe D’Angeli, Viviana Arancio e Walter Miccichè, gli atleti, indossando le magliette CONI di un bel azzurro nazionale, hanno dato vita ad una grande festa di ritmo e disciplina esibendosi in circuiti di ginnastica e karate senza tralasciare prove più tecniche delle discipline delle arti marziali.