Ato e impiantistica, vertice in Regione: “Abbiamo ribadito piena proprietà dell’Ambito”

Gela. Con quello odierno, in Regione, si è aperto un inteso rush di incontri istituzionali sulla questione del ciclo locale dei rifiuti, assorbita quasi del tutto dal futuro prossimo dell’Ato Cl2 in liquidazione e da quello degli asset, a partire dal sistema di compostaggio di Brucazzi. Oggi, nelle stanze palermitane, c’erano l’assessore regionale Roberto Di Mauro, i vertici del dipartimento acqua e rifiuti, insieme al commissario liquidatore Ato Giuseppe Lucisano, al sindaco Lucio Greco e al funzionario del Libero Consorzio di Caltanissetta (nella compagine di Ato). L’avvocato Greco e il commissario Lucisano non si discostano dalla direttrice fino ad oggi sostenuta. “L’impianto di compostaggio è già di proprietà Ato e lo era prima dell’entrata in vigore della legge 9 del 2010 – dice il primo cittadino – abbiamo prodotto anche la sentenza amministrativa che ribadisce tutto questo e la circolare 2. È escluso un passaggio a titolo gratuito alla Srr”. Un’interpretazione che non dà adito ad altro se non alla piena disponibilità da parte di Ato dell’intero complesso impiantistico, già in essere. In capo all’ambito ci sono inoltre le vasche dismesse di Timpazzo, A-B e C-D, per le quali è stato da poco presentato il progetto di capping. Anche oggi, non c’erano i sindaci di Niscemi, Mazzarino, Riesi, Sommatino e Butera. Sono il fronte che non riconosce più le scelte di Lucisano e che ha insistito per l’assemblea durante la quale si discuterà della possibile revoca del commissario. I sei sindaci vorrebbero una chiusura rapida della fase di liquidazione, considerata fin troppo onerosa. “Purtroppo, anche in questo caso, nonostante la convocazione formale – aggiunge Greco – si è dovuto prendere atto dell’assenza degli altri sindaci”. Ieri, con una missiva, avevano chiesto un differimento per “pregressi Impegni istituzionali”. Sembra comunque che il momento della verità possa manifestarsi durante l’assemblea di giovedì.