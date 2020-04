Ato rifiuti porta di nuovo in giudizio il Comune, debito da 662 mila euro per conferimenti

Gela. Poco meno di 4 milioni di euro che non sono mai entrati nelle casse dell’Ato Cl2 in liquidazione. L’ente, ormai da diversi anni guidato dal commissariato Giuseppe Panebianco, entro un mese dovrebbe concludere l’attività di gestione degli impianti del ciclo locale dei rifiuti. La staffetta con la nuova società Impianti Srr è già stata programmata. I vertici dell’ambito si stanno concentrando sul recupero di crediti, finanziariamente molto pesanti. Non ci sono solo gli oltre 6 milioni di euro che gravano sul Comune di Gela e per i quali è in corso una causa giudiziaria davanti al tribunale delle imprese di Palermo. In base ai conti dei tecnici dell’Ato, mancano ancora 3.825.479,93 euro, cifra che è la somma complessiva del debito maturato da gran parte dei Comuni dell’intera provincia. Panebianco ha dato mandato di avviare più azioni giudiziarie, così da recuperare i crediti. Palazzo di Città, che si è opposto all’azione per gli oltre 6 milioni di euro, in base ai numeri dell’Ato deve inoltre versare circa 662 mila euro, anche in questo caso per conferimenti effettuati nell’ultimo triennio nella discarica Timpazzo, nell’impianto Tmb e in quello di compostaggio a Brucazzi. Il commissario ha affidato l’incarico all’avvocato palermitano Riccardo Rotigliano, che agirà contro il Comune. Ma non è la sola procedura giudiziaria in programma.