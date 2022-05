Ato rifiuti sceglie collegio dei sindaci e il revisore, fissata assemblea per le nomine

Gela. L’Ato rifiuti in liquidazione, ente guidato dal commissario Giuseppe Lucisano, rinnova gli organismi tecnici. Lo scorso marzo, era stato pubblicato l’avviso per i componenti del collegio dei sindaci e del revisore legale. Lo stesso Lucisano ha convocato l’assemblea dei primi cittadini dell’Ato, che si riunisce domani. Spetterà ai sindaci dei Comuni che fanno parte dell’ambito individuare i professionisti che entreranno a far parte degli organismi tecnici. Pare siano una decina le domande presentate agli uffici dell’Ato Cl2. Chiaramente, dai nomi che saranno individuati si comprenderà meglio anche l’attuale “mappa” degli equilibri interni dell’ente, che continua a gestire il sistema di compostaggio, a Brucazzi. Come capitato anche in passato, si tratta di ruoli che comunque contano nell’intero sistema dell’ambito ottimale, affidato a Lucisano che sta proseguendo le procedure che dovrebbero portare alla liquidazione definitiva. Dell’assemblea Ato fanno parte tutti i Comuni che rientrano anche nella Srr4. Il bando pubblicato a marzo prevede anche la selezione di due componenti “supplenti” del collegio dei sindaci. Il collegio e il revisore rimangono in carica per tre anni. L’ultima parola per la scelta spetta all’assemblea.