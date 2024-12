Atreju, una delegazione cittadina FdI al tradizionale evento del partito

Gela. La delegazione cittadina di Fratelli d’Italia, accompagnata da diversi rappresentanti della provincia di Caltanissetta, è a Roma per partecipare alla venticinquesima edizione di Atreju, quest’anno dedicata al tema “La via italiana–Risposte concrete al mondo che cambia”. A guidare il gruppo è il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, che punta a coinvolgere giovani e nuovi aderenti, trasmettendo con passione i valori e gli ideali della destra italiana. “Atreju – spiega – è un’occasione unica di confronto e dibattito su questioni centrali per il nostro futuro, in un momento in cui l’Italia può ritagliarsi un ruolo da protagonista in Europa e nel mondo” Fratelli d’Italia, in città e non solo, tende a crescere, con nuove adesioni. “Un partito in grado di formare una nuova classe dirigente saldamente radicata nel territorio e al contempo capace di sviluppare una visione globale”, riporta una nota.