Attacco terroristico a Gerusalemme, diversi morti e attentatore ucciso

ROMA (ITALPRESS) – Attentato terroristico a Gerusalemme, nel quartiere di Neve Yaakov, vicino a una sinagoga. Almeno otto persone sono rimaste uccise e altre 10 sono rimaste ferite di cui 3 in modo grave. Il bilancio è ancora provvisorio perchè sul numero dei morti ancora non c’è un dato certo, visto che alcuni dei feriti sarebbero in condizioni gravissime. Secondo fonti dei media locali, il terrorista, un palestinese residente a Shuafat, avrebbe aperto il fuoco contro le persone che uscivano dalla sinagoga dopo la preghiera del venerdì sera. L’uomo è stato ucciso dalle forze di sicurezza mentre tentava la fuga in auto. Dopo l’attacco si sarebbero verificate scene di giubilo nella Striscia di Gaza. La notizia è stata celebrata con fuochi d’artificio e spari in aria, secondo quanto riferisce il sito del Jerusalem Post. Il premier Benjamin Netanyahu è costantemente aggiornamenti sull’accaduto in attesa di una valutazione sul da farsi. Sul luogo dell’attentato si è recato il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. La polizia sta perlustrando la zona alla ricerca di altri terroristi.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-