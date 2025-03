“Attenzione media nazionali merito del lavoro dell’amministrazione”, civici: “Quest’anno è cruciale”

Gela. Domani mattina, eleggeranno il nuovo segretario, in un periodo comunque di importanti scadenze, amministrative e politiche. I civici di “Una Buona Idea” si stringono intorno al sindaco Di Stefano, loro riferimento principale. Lo fanno anche a seguito dell’attenzione mostrata dai media nazionali rispetto alle potenzialità turistiche della città. “Oggi, la città è balzata agli onori dei media nazionali e finalmente lo ha fatto per le sue caratteristiche peculiari e non per fatti di cronaca. Sia La7 sia il Corriere della Sera hanno dato ampio spazio alla nostra città mettendo in risalto le mura Timoleontee, il percorso naturalistico con l’area del Biviere e poi quello storico con i siti di Bosco Littorio. Sicuramente – spiegano dalla struttura commissariale di “Una Buona Idea” – questo testimonia che il lavoro messo in atto dal sindaco e dalla sua amministrazione ha tracciato una giusta direttrice”. I prossimi mesi e più in generale l’intero 2025 saranno fasi essenziali per radicare il progetto amministrativo e politico.