Attesa estenuante al pronto soccorso, rabbia pazienti contro medici: intervenuti carabinieri

Gela. Tensione al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele. Sono dovuti intervenire i carabinieri per evitare che le lamentele dei tanti pazienti in attesa potessero degenerare. A quanto trapela, le lunghe attese hanno indotto alcuni presenti ad inveire contro il personale medico presente nella struttura di via Palazzi. I carabinieri sarebbero stati allertati, intuendo che la rabbia di alcuni pazienti potesse sfociare in eventuali aggressioni.