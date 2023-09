Attesa per l’esordio di domani del Gela contro il Paternò

Gela. Dopo la presentazione di giovedì interrotta dalla pioggia, il weekend tanto atteso dai tifosi biancazzurri è arrivato. Domani il Gela debutterà nel campionato di Eccellenza, in seguito alla richiesta di ripescaggio accolta dalla LND Sicilia nel mese scorso. Arrivare a tutto ciò non è stato semplice dopo mesi di trattativa tra le due società SSD Gela e Gela FC, che solo il 21 giugno hanno deciso di unirsi in un unico progetto sportivo per il bene del calcio gelese. La partita di domani non sarà per niente semplice. Il Paternò è candidato a vincere il campionato e il compito del Gela sarà quello di dargli filo da torcere.