Attese e anziani in difficoltà per i vaccini, Sammito: “Asp chiarisca in consiglio”

Gela. “Inaccettabili”, le definisce così il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito le lunghe code e le attese per le vaccinazioni nella struttura dell’ex mattatoio comunale. Anche questa mattina, tanti anziani sono stati costretti ad attendere, senza neanche una stanza dedicata. Bisogna rimanere fuori o nelle automobili, in attesa di un turno che spesso può arrivare solo dopo tante ore. “Non è possibile andare avanti così – dice Sammito – non è degno di una città come Gela. I vertici di Asp devono capirlo, altrimenti si metteranno a rischio i più fragili. L’amministrazione comunale ha concesso il PalaCossiga e non capisco cosa attenda Asp per utilizzarlo e avere finalmente una struttura adeguata, un vero hub vaccinale, come quelli che ci sono già da tempo in altri Comuni”. Sammito è pronto a convocare l’assise civica, anche alla presenza dei manager dell’azienda sanitaria. “Lo chiederò ai consiglieri e vorrei che fossero presenti i manager Asp – conclude – solo così potremmo far capire quali sono le vere esigenze di una città come Gela, gravemente toccata dalla pandemia ma che non riesce ad avere i servizi adeguati. Vorremmo avere indicazioni chiare sui programmi che hanno e su quali progetti ci sono in campo”.