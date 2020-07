Attese estenuanti al pronto soccorso, tanti pazienti costretti ad attendere per ore

Gela. Ci sono stati pazienti costretti ad attendere anche molte ore, ieri al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Tanti hanno lamentato tempi lunghi, anche per casi comunque urgenti. Anziani e non solo sono rimasti in attesa di essere visitati o di ricevere l’esito degli accertamenti. Pare che nell’intera giornata si siano susseguite le lamentele e le proteste degli utenti. Pochi medici a disposizione e tempi sempre più lunghi hanno contribuito ad esasperare gli animi e qualcuno ha anche pensato di allertare legali per avere riscontri. Non è la prima volta che situazioni dello stesso tipo vengono segnalate all’interno del “Vittorio Emanuele” e del pronto soccorso del nosocomio. Nelle ultime settimane, ci sono state altre vicende di forte tensione, con l’utenza accalcata, in attesa di risposte dagli operatori e dai medici.