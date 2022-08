Attese, trasferimenti e servizi ridotti, in ospedale continua l’emergenza

Gela. Attese, anche per un semplice prelievo, e tanti trasferimenti in altre strutture sanitarie. E’ questo il copione che continua a ripetersi al “Vittorio Emanuele”. Il nuovo servizio per le attività dei portantini è previsto a chiamata e di conseguenza possono volerci anche fino a quaranta minuti per semplici attività, come appunto il trasporto di pazienti da sottoporre a prelievi. Con le attività affidate ad una nuovo società, si è preferito rafforzare il fronte delle pulizie, prevedendo un’organizzazione diversa per i portantini. Non è però l’unica tappa di un percorso sempre più complicato, che si dipana in una struttura sanitaria, con pochi servizi. Ormai, anche per una consulenza di chirurgia vascolare è previsto il trasferimento a Caltanissetta. Così come si è verificato di recente, pure per l’Utic. Un paziente, trasportato con un’ambulanza privata a Caltagirone, nel cui nosocomio è stato sottoposto ad una consulenza di endoscopia alle vie biliari, ha dovuto fare ritorno in città solo nel pomeriggio, visto che l’ambulanza ha provveduto al viaggio di andata ma non a quello di rientro. Sono sempre più scarne le attività garantite in ospedale. Endoscopia e otorino sono attive solo al mattino. In assenza di una chirurgia pediatrica, anche per il bambino ieri aggredito dai randagi si è reso necessario un trasferimento, anche se fino a questa mattina non era stata ancora individuata la struttura che dovrà raggiungere, per ulteriori accertamenti.