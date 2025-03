Atti bilancio e variazioni, inizieranno ad arrivare sul tavolo dei revisori: in municipio iter va avanti

Gela. Come confermato anche nel corso della riunione dei gruppi della maggioranza consiliare, l’obiettivo fondamentale di questo primo scorcio di governo della città del sindaco Di Stefano continua a essere il bilancio stabilmente riequilibrato. Gli uffici finanziari del municipio, da mesi, sono impegnati in verifiche e in una fase istruttoria decisamente complessa. Il cerchio però inizia a chiudersi. I primi atti si apprestano a raggiungere gli uffici dei revisori dei conti, per i relativi pareri. Non ci sono soltanto le carte legate al bilancio ma pure le variazioni che in questa fase, in assenza di uno strumento finanziario, diventano imprescindibili. Sono state predisposte per essere da subito inviate al collegio dei revisori. I tre professionisti ufficialmente concluderanno il loro mandato in municipio entro la fine della settimana in corso. Ci sarà comunque un periodo di proroga, in attesa del sorteggio per i successori. Tra le variazioni, quella che attiva un capitolo specifico circa le attività del Gal, richiesto dall’assessore al ramo Morselli. Bilancio e variazioni stanno del tutto assorbendo l’attenzione degli uffici finanziari, del dirigente Bonfirraro, del segretario Curaba, degli assessori e del sindaco Di Stefano.