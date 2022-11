Atti finanziari, ancora un vertice di maggioranza: tre settimane per scegliere la strada

L’avvocato Greco si è affidato al segretario Patti (ora anche dirigente ad interim al bilancio), visto che il dirigente Alberto Depetro, dopo un decennio di guida degli uffici finanziari, ha rassegnato le dimissioni perché non più in linea con le mosse pianificate dall’amministrazione comunale. In questo momento, nessuno sembra nelle condizioni di escludere alcuna delle opzioni previste dalla normativa per l’approvazione degli strumenti finanziari. Anche il rendiconto è diventato un punto da osservare con molta attenzione. Solo il piano triennale delle opere pubbliche andrà avanti mentre per quello delle alienazioni e per lo schema di bilancio già approvato dalla giunta bisognerà attendere la conclusione di tutte le verifiche. L’esercizio provvisorio invece non comporterà uno stop delle procedure dei progetti. Per quelli già coperti da decreto si potrà procedere con impegni spesa e con i pagamenti. Greco sta cercando di serrare i ranghi della sua maggioranza, coinvolgendo gli alleati che fino ad ora hanno rispettato l’accordo di governo della città. Il vuoto lasciato dai forzisti, anche su un piano numerico, non sarà facile da sanare.